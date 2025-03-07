Глава Подольска поздравил волонтеров СВО с Международным женским днем

Глава Подольска поздравил с Международным женским днем тех, кто поддерживает участников специальной военной операции. Он также вручил благодарности многодетным мамам.

Поздравления прозвучали в адрес волонтеров, членов общественных организаций, медицинских работников и ветеранов. В первую очередь наградили тех, кто оказывает помощь бойцам СВО, а также вручили благодарственные письма многодетным.

На торжественном вечере выступили творческие коллективы муниципалитета и группа «Кватро». Известные артисты порадовали гостей праздника хитами в профессиональном исполнении.

«Международный женский день — это не просто дата, а праздник весны, красоты и любви. Спасибо прекрасной половине человечества за заботу, терпение и неиссякаемую энергию. Вы — душа и опора общества, источник гармонии и света. Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и счастье, а сердца будут согреты любовью и заботой!» — сказал Григорий Артамонов.