Глава Подольска поддержал создание производства материалов с бериллием

Первый в России экспериментальный участок по производству бериллийсодержащих материалов будет создан в городском округе. Производство полного цикла запустят на базе НИИ научного промышленного объединения «Луч», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Специалисты оттачивают в лабораториях и на пилотных установках все технологические этапы и моделируют будущие производственные процессы. Ученые ведут разработку при участии АО «ВНИИНМ», химико-технологического блока научного дивизиона и специалистов Федерального медико-биологического агентства России. Проект учитывает высочайшие требования к экологической безопасности.

«Гордимся, что именно у нас, в Подольске, проводятся такие уникальные разработки», — отметил глава округа Григорий Артамонов. Он рассказал, что власти Подольска тесно взаимодействуют с НИИ НПО «Луч». Регулярно проводятся встречи с коллективом предприятия, где обсуждают перспективы и дальнейшее развитие. «Это не формальность, а живой диалог, основанный на уважении и общей цели — укреплении технологического суверенитета России», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Редкий металл бериллий используют как легирующую добавку к различным сплавам для повышения их твердости и прочности, устойчивости к коррозии. Бериллийсодержащие материалы незаменимы аэрокосмической и оборонной промышленности, ядерной энергетике, рентгенотехнике.