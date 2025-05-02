Глава Подольска доставил школьникам в Луганске подарки ко Дню Победы

Глава Подольска Григорий Артамонов лично привез подарки в школу № 37 имени Андрея Ливнева в Луганске. Он передал все необходимое для занятий.

Григорий Артамонов передал в подшефную школу № 37 баннер с рассказом о подвиге Подольских курсантов и гуманитарный груз.

«С луганской школой 37 имени Андрея Линева нас связывают добрые, многолетние отношения. Конечно, в преддверии Дня Победы мы навестили наших друзей. В такие моменты понимаешь: наша сила — в единстве. Наше будущее — в добрых делах», — сказал Артамонов.

В состав гуманитарного груза вошли наборы для практических занятий по различным предметам, спортивный инвентарь и необходимая техника.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.