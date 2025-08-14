«Чтобы быть в центре событий!» Глава Подмосковья запустил свой канал в мессенджере MAX

Новый мессенджер MAX — еще один удобный способ делиться новостями, отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев . Он запустил свой официальный канал на этой платформе и пригласил жителей присоединяться.

«Дорогие жители Подмосковья! <...> Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в центре событий Московской области», — поделился губернатор на своей Telegram-странице.

Российский мессенджер MAX поможет рассказывать о реализуемых проектах, планах развития Подмосковья и работе, которая делает регион лучше, подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин создал собственный канал в мессенджере MAX и поприветствовал его пользователей.

Также россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджере MAX.