Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджере MAX

Мошенники будут пытаться воспользоваться актуальной повесткой и обмануть россиян через мессенджер MAX. Об этом 360.ru сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Случаи мошенничества в MAX пока единичные, однако они говорят о том, что аферисты и дальше будут пытаться использовать новый мессенджер. По словам собеседника 360.ru, злоумышленники могут предлагать потенциальным жертвам помочь с подключением «Госуслуг».

«Мошенники всегда подстраиваются под актуальную повестку. В случае с MAX будут пытаться играть на получении СМС для доступа к „Госуслугам“», — сказал Курочкин.

Эксперт отметил, что для защиты от аферистов необходимо проявлять бдительность. За помощью по техническим нюансам лучше обратиться к близким людям.

«Ни сотрудники „Госуслуг“, ни органы никуда не звонят и помощи не оказывают. Нужно всю информацию перепроверять», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин завел собственный канал в мессенджере MAX и поприветствовал его пользователей.