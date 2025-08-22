Глава Павловского Посада проверил подготовку к празднованию Дня города

Совсем скоро жители Павловского Посада отметят День города. К празднику готовятся масштабно — в том числе благоустраивают общественные пространства.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов объехал несколько районов муниципалитета, чтобы проверить, как идет подготовка.

«Начали с маршрута Крестного хода. Дал поручения службам: дособрать мусор, подкосить траву, а на улице БЖД — подсыпать щебень там, где идут работы Мособлводоканала. Напомню, что в субботу мы стартуем в 10:00 от Казанского храма», — сказал Денис Семенов.

Еще одной локацией стало городское кладбище. Здесь сейчас создают аллею Героев. Специалисты уже сделали дренажную систему, они готовят места под деревья и искусственный газон.

Кроме того, комиссия побывала в парке «Меленки», где продолжается благоустройство. Именно здесь в субботу состоится праздничная программа ко Дню города.