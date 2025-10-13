Глава Павлово-Посадского округа вручил первые паспорта школьникам
В Павлово-Посадском городском округе состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации 10 юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ страны ребята получили из рук главы округа Дениса Семенова.
В своем обращении Денис Семенов подчеркнул, что получение паспорта – это не просто обретение документа, а знаковое событие, символизирующее взросление и начало осознанного пути гражданина великой страны.
«С этого момента каждый из вас – полноправный гражданин России, с правами и обязанностями, с возможностями и ответственностью», – отметил глава округа.
Денис Семенов также напомнил слова президента Российской Федерации о том, что будущее России находится в руках молодого поколения. Глава округа выразил уверенность, что именно этим умным, талантливым и целеустремленным ребятам предстоит писать новые страницы истории Павлово-Посадского округа и всей страны.
В завершение церемонии Денис Семенов пожелал юным павловопосадцам всегда оставаться достойными гражданами России, любить свою Родину, стремиться к знаниям и помнить, что они – гордость и надежда региона. Он поздравил ребят с этим важным событием в их жизни.