Глава Павлово-Посадского округа поздравил жительницу с 94-м днем рождения

26 февраля первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и депутат Марина Агеева поздравили с днем рождения труженицу тыла Надежду Агафонову. Имениннице вручили персональное поздравление от президента России Владимира Путина и памятный подарок от главы округа Дениса Семенова.

Надежда Дмитриевна родилась в многодетной семье в селе Большое Рязанской области. В тяжелые военные годы она была тружеником тыла — делала все для Победы на трудовом фронте, не жалея сил и здоровья. Ее поколение пережило суровые испытания, но сохранило веру в жизнь и любовь к своей стране.

В 1948 году Надежда Дмитриевна переехала в Павловский Посад и более 20 лет своей жизни посвятила работе ткачихой на Старопавловской фабрике. Она внесла значительный вклад в развитие прославленного текстильного края, своим трудом укрепляя экономику родного города.

«Дорогая Надежда Дмитриевна! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и, конечно, заботы и тепла родных и близких. Низкий Вам поклон!», — отметил Сергей Балашов.