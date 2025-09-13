Глава округа Юлия Купецкая поздравила сотрудников Мытищинского МФЦ

Сегодня Мытищинский Многофункциональный центр — это два больших офиса, в которых работают 62 окна для приема граждан, и ежедневно оказывается порядка 1000 услуг. Среди самых востребованных цифровых сервисов — меры социальной поддержки и помощи.

«Уважаемые работники МФЦ, благодарю за добросовестный труд, терпение и понимание, которые вы проявляете к посетителям. Желаю, чтобы каждое утро вы шли на работу с улыбкой. Пусть все ваши планы и начинания воплощаются в жизнь. Успехов, развития и благодарных заявителей. С праздником!» — сказала Юлия Купецкая.

Многофункциональные центры нашего округа — одни из первых в Подмосковье выделили отдельные окна для участников специальной военной операции и их семей. Есть также и окна «Мой бизнес», где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала, ведения и развития бизнеса.

Планируется уже открытие нового дополнительного офиса на территории городского округа Мытищи.