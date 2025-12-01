Глава Одинцовского округа вручил первые паспорта 20 школьникам

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл торжественную церемонию вручения первых паспортов двадцати юным жителям муниципалитета. Он напомнил собравшимся о той ответственности, которая приходит вместе с этим важным документом: паспорт — главный документ жизни человека, к нему нужно относится бережно и внимательно.

Андрей ванов сообщил, что для ребят наступил очень значимый момент — они получают первый паспорт, и этот документ следует рассматривать не просто как бумагу, а как знак взросления. Также он подчеркнул, что вместе с паспортом молодым людям передаются доверие и вера в каждого из них, ведь именно этим ребятам предстоит строить будущее страны.

Помимо самого паспорта школьникам вручили и тексты главного закона — Конституцию Российской Федерации, а по давней традиции — подарочное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина.

Андрей Иванов подчеркнул, что уверенно смотреть в будущее можно только тогда, когда есть прочные знания о истории своей страны: понимание корней и пути формирования Отечества помогает каждому ориентироваться в настоящем и строить будущее.