Глава Наро-Фоминска поздравил медиков с профессиональным праздником

Система здравоохранения Наро-Фоминского городского округа ежедневно обеспечивает медицинское обслуживание более 200 тысяч человек. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, в Центральном доме культуры «Звезда» прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших представителей отрасли.

Более 1,5 тысячи медиков округа, среди которых врачи, медсестры и другой медицинский персонал, каждый день отдают свои знания и силы ради здоровья жителей. Лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Романа Шамнэ, Минздрава Московской области, Мособлдумы и Совета депутатов.

В своем поздравлении глава округа подчеркнул, что труд медиков — это призвание, требующее силы духа, терпения и доброты. Он выразил особую благодарность тем, кто работает в прифронтовых территориях, отметив их мужество и преданность делу. Заместитель главы округа Наталья Трофимова также поблагодарила медицинских работников за самоотверженность и пожелала здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.