Глава Наро-Фоминска поздравил медиков с профессиональным праздником
Система здравоохранения Наро-Фоминского городского округа ежедневно обеспечивает медицинское обслуживание более 200 тысяч человек. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, в Центральном доме культуры «Звезда» прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших представителей отрасли.
Более 1,5 тысячи медиков округа, среди которых врачи, медсестры и другой медицинский персонал, каждый день отдают свои знания и силы ради здоровья жителей. Лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Романа Шамнэ, Минздрава Московской области, Мособлдумы и Совета депутатов.
В своем поздравлении глава округа подчеркнул, что труд медиков — это призвание, требующее силы духа, терпения и доброты. Он выразил особую благодарность тем, кто работает в прифронтовых территориях, отметив их мужество и преданность делу. Заместитель главы округа Наталья Трофимова также поблагодарила медицинских работников за самоотверженность и пожелала здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.
Праздничную атмосферу создали яркие музыкальные и хореографические номера артистов и творческих коллективов ЦДК «Звезда», ставшие финальным аккордом торжества.
Напомним, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создаются комфортные условия для работы медиков: введены выплаты молодым специалистам, «губернаторские доплаты», компенсация аренды жилья, программы социальной ипотеки и другие меры поддержки.