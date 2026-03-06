Глава Мытищ встретилась с сельскими старостами накануне 8 Марта

Больше половины старост в Мытищах женщины, из 62 ответственных за населенные пункты, 34 представительницы прекрасного пола. Ответственненные и неравнодушные дамы, помогли сплотить жителей и создать атмосферу гармонии и уюта в своих деревнях и поселениях, проявили инициативу, энергию и желание сделать мир вокруг себя лучше. Новые детские площадки, ухоженные дворы, культурные мероприятия, решения самых разных вопросов жителей — все это воплотилось, во многом благодаря их неустанному труду и сердечной заботе.

«Хочу поблагодарить всех наших женщин-старост за труд, тепло и любовь к родным местам. Пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, бесконечного вдохновения и ярких моментов жизни.» — так поздравила старост Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.



