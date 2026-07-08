Глава Мытищ проверила ремонт коммунальной инфраструктуры в поселке Здравница

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и сотрудники администрации проверили ход работ по обновлению систем водоснабжения и водоотведения в поселке Здравница. Работы ведутся по двум ключевым направлениям: реконструкция водозаборного узла и прокладка новых магистральных сетей.

Водозаборный узел «Здравница» — является единственным источником питьевой воды для всего населенного пункта. На локации задействованы 20 специалистов и четыре единицы спецтехники. Уже завершена реконструкция двух резервуаров чистой воды, в дальнейшем пойдет подготовка площадки под монтаж станции очистки второго подъема. После реализации проекта производительность узла возрастет до 961 кубометра в сутки, а качество подаваемой воды выйдет на принципиально новый уровень. Завершение работ на данном этапе запланировано до 31 июля.

Прокладка более семи километров новых сетей водоснабжения и водоотведения планируется в дальнейшем. Основной трубопровод уже проложен, смонтировано 17 смотровых колодцев.

Бесперебойное водоснабжение после ввода новых мощностей в эксплуатацию получат жители многоквартирных домов — более 700 человек, а также детский сад и медицинское учреждение, расположенные на территории поселка. Срок окончания всех работ по сетевой инфраструктуре установлен на 30 сентября.