Глава Мытищ проверила реконструкцию театра «ФЭСТ»

Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая вместе с председателем местного совета депутатов Андреем Гореликовым еженедельно проверяют, как строится театр драмы и комедии «ФЭСТ». Он должен стать современным пространством для творческих мероприятий и удобным местом для зрителей.

Сейчас продолжаются работы по отделке фасада, смонтированы конструкции под витражи. Внутри театра завершены штукатурные работы, уложена плитка, а в центральном фойе установлены кондиционеры. Ведется чистовая отделка, подключаются слаботочные системы и монтируется лифтовое оборудование. Одновременно с реконструкцией здания проводятся работы по благоустройству прилегающего сквера.

«Уже идут демонтажные работы, осуществляется подготовка основания под новую плитку и прокладываются инженерные коммуникации для освещения», — рассказала Юлия Купецкая.

Открытие обновленного театра драмы и комедии «ФЭСТ» и благоустроенного сквера запланировано на начало нового театрального сезона.