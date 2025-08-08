Глава Мытищ проверила реконструкцию театра «ФЭСТ»

Глава городского округа Юлия Купецкая проинспектировала текущее состояние работ в театре драмы и комедии «ФЭСТ». Реконструкция здания идет с высокой интенсивностью, это позволяет надеяться на успешное завершение проекта в установленные сроки.

Особое внимание было уделено основному залу театра, где сейчас активно продолжаются работы по отделке помещений. Важным вопросом стал монтаж панелей на потолок. Это имеет критическое значение для театра, поскольку звукоизоляция играет ключевую роль в обеспечении качественного звучания спектаклей. Завершается установка лифтового оборудования и слаботочных систем по всему театру.

«Работы, связанные с обеспечением безопасности, находятся в числе приоритетных задач: были заказаны противопожарные двери», — отметила Юлия Купецкая.

Продолжается отделка фасада здания и благоустройство прилегающей территории, это придаст театру более современный и привлекательный вид.

Открытие обновленного здания и сквера состоится в начале нового театрального сезона.