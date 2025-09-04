Глава Мытищ проверила реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ»

Строительно-монтажные работы в здании театра завершат в сентябре. Благоустройство сквера запланировали провести после реконструкции.

Очередной мониторинг здания «ФЭСТ» провела глава округа Юлия Купецкая. Рабочие на объекте продолжают вести чистовую отделку помещений и подключение инженерных коммуникаций. Параллельно будут выполняться фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Облицовку фонтана проведут после основных работ в сквере у театра. Завезти и установить специальное театральное оборудование запланировали после завершения строительно-монтажных работ. Подрядчик пообещал ускорить темпы строительства и завершить реконструкцию к намеченному губернатором Московской области Андреем Воробьевым сроку.

Датой открытия театра «ФЭСТ» выбрали 4 ноября — День народного единства. Жители смогут по достоинству оценить обновленное здание.