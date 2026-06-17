Глава Мытищ провела прием жителей по вопросам благоустройства

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела личный прием жителей дома № 1, корпус 1 на улице Фрунзе и СНТ «Северное». Участники встречи обсудили вопросы содержания территории, дорожной инфраструктуры, пожарной безопасности и планы дальнейшего благоустройства.

На встрече жители подняли сразу несколько тем, которые требуют внимания профильных служб. Речь шла о проведении комплексной противопожарной проверки, законности установки шлагбаумов, состоянии дорог, а также содержании многоквартирного дома. По каждому обращению специалисты дали необходимые разъяснения и обозначили порядок дальнейшей работы.

Во время обсуждения стороны подвели промежуточные итоги уже выполненных работ и определили задачи на ближайшую перспективу. Отдельное внимание уделили предложениям по улучшению городской среды и созданию более комфортных условий для жителей.

«Все вопросы находятся в работе. По каждому направлению определены ответственные службы и сроки исполнения», — отметили в ходе встречи.

Одной из тем стало обращение, связанное с опиловкой подлеска. Выполнить необходимые работы планируется до 17 июля силами специализированной организации. Кроме того, специалисты рассмотрели возможность включения территории в программу комплексного ремонта дорог.

Также участники встречи обсудили организацию дополнительных парковочных мест и проведение ремонта подъездов. Эти предложения будут проработаны в рамках дальнейшего развития территории и формирования планов благоустройства.