Глава Мытищ поздравила сотрудников Госавтоинспекции

90 лет исполнилось Государственной автомобильной инспекции в Мытищах. Глава городского округа Юлия Купецкая в честь юбилея поздравила и наградила благодарственными грамотами сотрудников организации.

Государственная автомобильная инспекция в Мытищах демонстрирует безупречную работу, мужество и преданность своему долгу. За этой впечатляющей цифрой скрывается ежедневный труд людей, которые первыми приходят на помощь в сложных дорожных ситуациях, обеспечивают правопорядок и следят за соблюдением правил дорожного движения.

Работа в этой организации требует не только высочайшего уровня профессионализма и выдержки, но и особого человеческого участия, особенно в условиях увеличения количества транспортных средств и участников дорожного движения, а также в свете строительства новых дорог.

«Отдельные слова признательности следует адресовать ветеранам службы, чей бесценный опыт и заложенные традиции честного служения делу стали прочным фундаментом для нынешнего поколения инспекторов Государственной автомобильной инспекции. Благодарю вас за добросовестную службу и преданность своему делу, желаю спокойных дежурств и достижения новых профессиональных высот! С праздником!» — сказала Юлия Купецкая.