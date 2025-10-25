Глава Мытищ поздравила сельских старост с профессиональным праздником

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню сельского старосты» прошло в Мытищах 23 октября. На праздничном концерте состоялась торжественная церемония награждения старост, а также с творческими номерами выступили солисты и коллективы СП ЦКД «Марфино».

Всего в городском округе 68 сельских старост. Все они искренне радеют за свой родной уголок и делают все, чтобы он процветал и радовал жителей.

Мытищинские старосты — в числе лидеров в Московской области. Без их участия не обходится ни одна выездная администрация. Благодаря командной работе решаются самые разные вопросы — строительство тротуаров и асфальтировка дорог, ликвидация самостроев, установка спортивных и игровых площадок, обустройство парковок, благоустройство общественных пространств и многое другое.