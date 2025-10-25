Глава Мытищ поздравила сельских старост с профессиональным праздником
Праздничное мероприятие, посвященное «Дню сельского старосты» прошло в Мытищах 23 октября. На праздничном концерте состоялась торжественная церемония награждения старост, а также с творческими номерами выступили солисты и коллективы СП ЦКД «Марфино».
Всего в городском округе 68 сельских старост. Все они искренне радеют за свой родной уголок и делают все, чтобы он процветал и радовал жителей.
Мытищинские старосты — в числе лидеров в Московской области. Без их участия не обходится ни одна выездная администрация. Благодаря командной работе решаются самые разные вопросы — строительство тротуаров и асфальтировка дорог, ликвидация самостроев, установка спортивных и игровых площадок, обустройство парковок, благоустройство общественных пространств и многое другое.
Власти оказывают поддержку инициативных старост, чтобы деревни и села становились краше и славились на все Подмосковье.
«Дорогие наши старосты! Благодарю за вклад в развитие сельских территорий, за открытость и неравнодушие, искреннюю любовь к своей малой родине! Желаю, чтобы ваш труд был максимально продуктивным и приносил положительные результаты. Крепкого здоровья, терпения и всего самого наилучшего. С праздником!» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.