Глава Мытищ поздравила с 103-летием научно-исследовательский институт

Коллектив 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи Александра Ивановича Белова Министерства обороны России в Мытищах отпраздновал 103-летие со дня основания. Глава Мытищ Юлия Купецкая пришла поздравить сотрудников научного центра с праздником.

Юлия Купецкая совместно с председателем совета депутатов городского округа Андреем Гореликовым приняла участие в торжественной церемонии награждения сотрудников института государственными наградами и почетными званиями.

«Желаю коллективу Центрального научно-исследовательского института успехов и дальнейшего развития! 103 года — это солидный возраст и накопленный опыт. Впереди обязательно будут важные достижения и разработки, которые не раз прославят сотрудников института!» — отметила глава Мытищ.

Датой создания института считается 15 апреля 1923 года, когда был подписан приказ Революционного военного совета о введении в действие положения и штата Научно-исследовательского института Военной технической связи Рабоче-крестьянской Красной армии. Специалисты данного института принимали участие в организации и обеспечении связи, а также оказывали непосредственную помощь войскам в освоении новой техники и ремонте средств связи во время Великой Отечественной войны и в локальных военных конфликтах. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института и по сей день выполняют сложнейшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Основные направления работы института включают разработку программ развития и программ вооружения в области военной связи, совершенствование объединенной автоматизированной цифровой системы связи Вооруженных сил, а также создание систем спутниковой связи и систем обмена данными для нужд армии.