Глава Мытищ отчиталась перед депутатами о результатах 2025 года

Народные избранники на внеочередном заседании совета депутатов единогласно признали удовлетворительным ежегодный отчет главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой о результатах деятельности за 2025 год, с которым она выступила в Доме культуры «Яуза». Прошлый год был прорывным, так как было закончено строительство ряда объектов-долгостроев.

Многие задачи были успешно выполнены, в том числе открытие образовательного учреждения в микрорайоне Пироговском. После капитального ремонта исторического здания, в котором долгое время располагалась поликлиника, оно было отдано под новую начальную школу.

«Нам есть чем гордиться и в образовании, и в культуре, и в спорте, и в целом в социальной сфере. Экономика округа выдержала все вызовы времени. Приоритетом для нас сегодня продолжает оставаться поддержка участников специальной военной операции. Прошлый год помог нам сформировать планы и задачи на 2026 год, и они ничуть не легче. Уверена, мы справимся со всем», — отметила Юлия Купецкая.

Глава округа поблагодарила депутатский корпус за совместную плодотворную работу, нацеленную на результат.

«Прошлый год еще раз показал, что совместными усилиями мы способны преодолевать все трудности и решать задачи, которые стоят перед нами. Ведь все, что мы делаем, мы делаем в интересах наших жителей и нашего любимого городского округа Мытищи», — отметил председатель совета депутатов Андрей Гореликов.