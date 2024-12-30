Глава Мытищ Купецкая поздравила пациенток родильного дома с Новым годом

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила пациенток родильного дома с наступающим Новым годом и вручила подарки. Кто-то из них впервые готовится стать мамой, а кто-то приобретет статус многодетного родителя, но именно они знают, что значит жить в ожидании чуда.

Юлия Купецкая пожелала матерям наслаждаться важными моментами общения с малышом и непременно стать пациенткой родильного дома еще раз.

«Каждая мама — героиня. Родить и достойно воспитать ребенка — это огромный труд, который заслуживает уважения», — подчеркнула она.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох присоединился к поздравлениям. Он пожелал мамам в новом году быть здоровыми и счастливыми.

Всем вручили полезные и красивые подарки. Пациентки отметили, что сделали правильный выбор — стать мамой именно в Мытищинской больнице.