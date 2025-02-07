Глава Мытищ Юлия Купецкая вручила ветеранам медали к 80-летию Победы

Глава Мытищ отметила, что Великая Отечественная война не забудется, сколько бы лет не прошло. Она навсегда останется в сердцах нашего народа. Юлия Купецкая подчеркнула, что важно следить, чтобы историю не переписывали, а для этого нужно рассказывать о тех страшных днях подрастающему поколению.

«Спасибо, что вы с нами. Спасибо за вашу стойкость и за то, что передаете свой опыт», — обратилась к ветеранам глава города Юлия Купецкая.

Она отметила, что наши бойцы снова защищают интересы Родины, как и их прадеды. Ранее глава городского округа встретилась с участником военной операции с позывным «Урал». Бойцу передали гуманитарную помощь на фронт.