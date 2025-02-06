Глава Мытищ провела встречу с участником специальной военной операции

Сейчас боец специальной военной операции с позывным Урал находится в краткосрочном отпуске. Он сообщил главе городского округа Юлии Купецкой о необходимой гуманитарной помощи.

Фонд «От сердца к сердцу» приобрел для участников спецоперации все необходимое: радиостанцию, прибор ночного видения, маскировочные сети и одеяла, защищающие от дронов. Долголеты связали теплые вещи для военнослужащих, а школьники написали письма со словами поддержки на фронт.

«К каждой такой встрече мы относимся с большим трепетом и теплом. Боец с позывным Урал встал на защиту Родины в октябре 2023 года, с честью и достоинством выполняет свой боевой долг в зоне специальной военной операции. О своих боевых буднях Урал рассказал и одноклассникам младшего сына в рамках урока мужества. В Год защитника Отечества особенно важно говорить о героях и их подвигах на передовой», — отметила глава Мытищ Юлия Купецкая.

Все желающие могут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи и принести необходимые вещи, медикаменты и продукты питания в пункт приема. Он расположен в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37.