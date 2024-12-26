Глава Мытищ Юлия Купецкая вручила подарки пациентам института детства

Находящиеся на лечении в «Научно-исследовательском клиническом институте детства» ребята получили новогодние подарки. Их поздравили представители администрации и градообразующих предприятий Мытищ.

Подарить детям, которые не смогут встретить Новый год дома, немного радости и волшебства — важная миссия, ведь это поможет им скорее пойти на поправку и почувствовать, что чудеса действительно существуют.

Пациентов «Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области» приехали навестить глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, генеральный директор акционерного общества «Метровагонмаш» Андрей Степнов, городской прокурор Андрей Гвоздев, руководитель следственного отдела по городу Мытищи Тимур Николенко и другие представители предприятий округа. Ребятам из отделения эндокринологии подарили подарки от имени Дела Мороза и пожелали побольше улыбок и хорошего настроения.

Отметим, что «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области» — это уникальное медицинское учреждение. Юные пациенты со всей Московской области с редкими заболеваниями проходят здесь лечение. Специалисты используют в работе новейшие технологии и разработки, проводят телеконсультации для 75 регионов России, выезжают заграницу для проведения консультаций. Главный врач учреждения Нисо Одинаева рассказала о многочисленных случаях, когда дети после реабилитацию возвращались к нормальной жизни. Находятся здесь маленькие пациенты вместе с родителями, это помогает им скорее выздоравливать.