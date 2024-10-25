Глава Мытищ Юлия Купецкая вручила первые паспорта 14 школьникам

Торжественное вручение главного документа гражданина России состоялось в администрации городского округа. Мероприятие было посвящено Дню белых журавлей и прошло в рамках акции «Мы — граждане России».

Свои первые паспорта получили из рук руководителя муниципалитета Юлии Купецкой 14 юных жителей Мытищ. Глава округа пожелала ребятам любить свою страну и малую родину и совершать поступки, наполненные искренностью и добротой. Юным гражданам России напомнили, что главной задачей для них станет любить и беречь свою страну и быть опорой для родных и близких.

Школьников также поздравила семейная пара — участник Великой Отечественной войны Ефим Эпштейн и труженица тыла Халима Карибуллина, которые прожили вместе уже 68 лет. Они отметили, что День белых журавлей является не только данью памяти о погибших на войне, но и символом надежды на светлое и мирное будущее. «Помните о подвиге простых солдат, которые защищали родные края и нашу могучую державу», — обратилась к ребятам Халима Карибуллина.

Один из участников церемонии Евгений Истомин признался, что получение паспорта стало для него важным шагом вперед. «Теперь я несу ответственность за свои поступки, и мне придется внимательнее следить за ними», — сказал юноша.

В завершение праздника прозвучала песня «Журавли Победы» в исполнении вокалистов студии «Голос» и волонтеров Подмосковья.

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