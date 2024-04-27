Глава Мытищ Юлия Купецкая приняла участие в городском субботнике | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 20:39 Глава Мытищ Юлия Купецкая приняла участие в городском субботнике пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая вместе с активными жителями, юнармейцами, депутатами, общественниками поучаствовала в общегородском субботнике. Благодаря общим усилиям удалось навести порядок в парках, скверах и дворах.

На протяжении всего апреля город приводили в порядок после зимы. Субботник стал итогом проделанной масштабной работы.

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Глава городского округа поблагодарила в своем Telegram-канале всех, кто принял участие, и отметила, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят.

«Спасибо всем за сегодняшний труд, за неравнодушие и преданную любовь к своему родному округу! Вместе мы его делаем уютным, зеленым и комфортным, а также готовимся к главному празднику страны — Дню Победы», — сообщила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, парки Подмосковья благоустроят с учетом мнения жителей.

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