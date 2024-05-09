Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила ветеранов с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 20:44 Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила ветеранов с Днем Победы пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила участника войны с Днем Победы. Она навестила Ефима Эпштейна и Халиму Карибуллину, они вместе пережили Великую Отечественную войну.

Ефим Григорьевич Эпштейн пережил боевой и трудовой фронт. Получив ранение под Можайском, он продолжал помогать в тылу. День Победы встретил на кабельном заводе в Уфе. Ефим Григорьевич выпустил несколько книг. В прошлом году вышла в свет еще одна — под названием «В те суровые годы», где он рассказал о своем нелегком пути, подвигах своих друзей.

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Глава городского округа Юлия Купецкая приехала в День Победы к Ефиму Григорьевичу, чтобы поздравить его с великим праздником.

Поздравления вместе с Ефимом Григорьевичем принимала и его супруга, ветеран труда Халима Карибуллина. Вместе они уже почти 70 лет. В годы войны Халима Карибуллина рыла противотанковые рвы от Рыбинска до Астрахани, защищая подступы к Волге. После работала на заводах, пережила тяжелое время блокады Ленинграда.

Они пережили создание СССР, Гражданскую войну, продразверстку, образование колхозов, ударные пятилетки и Великую Отечественную войну.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«Мы поколение, которое шагнуло из школы в войну. 17 июня был выпускной вечер у меня, 20-го — у мужа, а 22 июня началась война. И мы прошли ее от первого до последнего дня, отдав по полной свой долг Отчизне», — поделилась Халима Карибуллина.

Юлия Купецкая поблагодарила ветеранов за Великую Победу, пожелав им здоровья и долгих лет жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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