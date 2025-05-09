Глава Лосино-Петровского принял участие в митинге в День Победы

В Лосино-Петровском состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почтить память героев приехал и руководитель муниципалитета Сергей Джеглав.

Глава округа, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Алексей Грегубов, председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод, сотрудники администрации и местные жители возложили цветы к мемориалу погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Лосино-Петровском. Собравшиеся почтили память тех, кто не вернулся с фронта, минутой молчания.

«С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы в Великой Отечественной войне!» — обратился к присутствующим Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы.