Глава Лосино-Петровского поздравил с Днем Победы ветерана Гертруду Егиазарян

В День Победы глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав навестил Гертруду Егиазарян, пережившую времена Великой Отечественной войны. Он поздравил ветерана с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Гертруду Егиазарян война застала, когда она была восьмилетней девочкой. Началась блокада Ленинграда, и зимой 1942 года ее семью эвакуировали на машине по «Дороге жизни». Они ехали 18 суток в товарном поезде, добрались до Александрова, проследовали до Ногинска, а дальше пешком дошли до деревни Марьино. Там семью ждала бабушка девочки. С тех пор Гертруда Егиазарян так и живет в Лосино-Петровском.

«Русский народ выстоял, выдержал все тяготы войны и победил! Пожелал Гертруде Егиазарян крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть наших ветеранов всегда окружают любовь и уважение», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.