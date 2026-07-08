Глава Лобни поздравила молодоженов и юбиляров с Днем семьи

В День семьи, любви и верности глава Лобни Анна Кротова поздравила в ЗАГСе три пары молодоженов: Дмитрия и Анастасию, Евгения и Любовь, Андрея и Ирину. Также она поздравила пары, которые много лет живут в законном союзе: Алексея и Екатерину Лопасовых — 20 лет совместной жизни, Андрея и Ангелину Божиновых — 30 лет, и Александра и Галину Рыбаковых — 50 лет.

Глава города пожелала молодоженам пронести свои чувства через долгие годы и стать друг для друга надежной опорой.

«Сегодня вся Россия отмечает один из самых светлых праздников — День семьи, любви и верности. Этот день, ставший официальным по указу президента, напоминает нам о главных ценностях: взаимной поддержке, уважении и, конечно, любви, которая лежит в основе крепкой семьи», — отметила Анна Кротова.

Поддержка семьи, материнства и детства — один из ключевых приоритетов «Единой России». В рамках Народной программы реализуются инициативы по помощи молодым, многодетным и нуждающимся семьям, совершенствуется система социальной поддержки. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции, которым предоставляется адресная помощь.

В Лобне создаются комфортные условия для семейной жизни: развивается социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, строятся и модернизируются образовательные учреждения.