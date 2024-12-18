Глава Лобни Анна Кротова исполнит новогодние желания двух детей

Глава городского округа Лобни Анна Кротова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она сняла с елки две открытки с мечтами детей, которые теперь обязательно станут реальностью.

Анна Кротова поделилась, что один из ребят, Тимофей, загадал игрушечную машину. «Мы обязательно выберем самую интересную», — отметила глава. Другой мальчик, Артем, мечтает прокатиться в кабине машиниста. «Желания ребят обязательно сбудутся», — сказала Кротова.

Елка с пожеланиями детей участников специальной военной операции и ребят, оставшихся без попечения родителей, находится в Дворце культуры «Чайка» по адресу: улица Дружбы, дом 3. Каждый может присоединиться к акции и стать настоящим волшебником для детей.

В Лобне «Елка желаний» стала традицией — она проводится уже несколько лет подряд, объединяя всех, кто хочет дарить радость.