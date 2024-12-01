Глава Люберец Волков поздравил однопартийцев с 23-летием «Единой России»

Глава городского округа Люберцы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков поздравил однопартийцев и сторонников с 23-летием со дня основания партии. Люберецкое отделение насчитывает около четырех тысяч членов и более трех тысяч сторонников.

Глава округа отметил, что одним из главных направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. С начала спецоперации партийцы собрали и отправили на фронт и в новые регионы свыше 175 тонн гуманитарной помощи.

Он также отметил, что за прошедший год члены партии провели более 600 мероприятий, обработали свыше 600 обращений граждан, а реализация ключевых партийных инициатив позволила люберецкому отделению войти в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем единомышленникам за их вклад, активность и стремление достигать поставленных целей», — подытожил Владимир Волков.

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