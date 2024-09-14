Глава Люберец Владимир Волков вручил первые паспорта 16 юным жителям округа

Подростки из Люберец получили свои первые паспорта. В торжественной обстановке их вручил глава муниципалитета.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Кадетской школе. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил документы 16 ребятам.

«Искренне поздравляю ребят с этим знаменательным событием. Уверен, что их жизни сложатся так, как они планируют: будет большая крепкая семья, любимая профессия. Но пусть неизменными остаются любовь к малой родине — нашим Люберцам — и гордость за наше великое Отечество», — отметил Волков.

Также каждому ребенку подарили Конституцию страны, обложку для паспорта, ручку и ежедневник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».