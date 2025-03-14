Глава Люберец проверил строительство поликлиники на 300 посещений в смену

Строительство современной поликлиники для взрослых и детей продолжается в Люберцах. Накануне ход работ проинспектировал глава городского округа Владимир Волков.

Медицинское учреждение возводят в жилом комплексе «Люберецкий». Здание будет девятиэтажным. Площадь поликлиники составит 64 тысячи квадратных метров.

«Здесь разместятся консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок и блок лучевой диагностики, кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики», — сказал Владимир Волков.

Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, прокладывают внутренние инженерные системы и завершают монтаж фасада. Открыть поликлинику планируют в конце 2025 года, однако глава отметил, что завершить все работы и сдать объект постараются досрочно.

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