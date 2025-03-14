Школу и детский сад начали строить в поселке Октябрьском

Образовательный комплекс начали строить в поселке Октябрьском в Люберцах. Он будет состоять из школы на 1,5 тысячи мест и детского сада на 200 воспитанников.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут подготовительные работы. Там устанавливают ограждения, прокладывают временные дороги и проводят планировку территории.

Площадь объекта составит свыше 22 тысяч квадратных метров. Из них 19 тысяч займет школа, еще 3,2 тысячи — детский сад.

«Проект воспитательно-образовательного комплекса является важным шагом в развитии инфраструктуры городского округа Люберцы и обеспечит жителей микрорайона современными образовательными учреждениями», — отметили в ведомстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за бюджетные средства.