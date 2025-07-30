Глава Люберец провел встречу с участниками военно-патриотического слета

Проект реализуют в муниципалитете уже два года. В нем уже поучаствовали свыше 350 детей.

«Под руководством опытных наставников и членов люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области ребята осваивают: сборку-разборку автомата, тактику, навыки управления дроном, ориентирование и первую медпомощь. Получаем массу позитивных откликов, поэтому движение будем, конечно же, развивать», — сказал Владимир Волков.

Все подробности о военно-патриотическом слете можно узнать в Управлении молодежной политики и развития добровольчества администрации Люберец.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Люберец побывал на агрофирме в деревне Верея. Предприятие производит семена, которыми засеяно более 10% всех посевных площадей в товарном овощеводстве в России.