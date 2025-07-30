Глава Люберец провел встречу с участниками военно-патриотического слета
Заезд военно-патриотического слета молодежи завершился в Люберцах. С участниками встретился глава городского округа Владимир Волков.
Проект реализуют в муниципалитете уже два года. В нем уже поучаствовали свыше 350 детей.
«Под руководством опытных наставников и членов люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области ребята осваивают: сборку-разборку автомата, тактику, навыки управления дроном, ориентирование и первую медпомощь. Получаем массу позитивных откликов, поэтому движение будем, конечно же, развивать», — сказал Владимир Волков.
Все подробности о военно-патриотическом слете можно узнать в Управлении молодежной политики и развития добровольчества администрации Люберец.
Ранее мы рассказывали о том, что глава Люберец побывал на агрофирме в деревне Верея. Предприятие производит семена, которыми засеяно более 10% всех посевных площадей в товарном овощеводстве в России.