Глава Люберец побывал на агрофирме в деревне Верея

Предприятие в Люберцах производит семена, которыми засеяно более 10% всех посевных площадей в товарном овощеводстве в России. Об этом главе городского округа Владимиру Волкову рассказали на экскурсии по агрофирме «Поиск».

Компания работает на рынке свыше 30 лет. Она обеспечивает посевным и посадочным материалом российских овощеводов, цветоводов, садоводов и огородников.

«Сортами и гибридами нашего уникального предприятия засеяно более 10% всех посевных площадей в товарном овощеводстве России. С 2020 года „Поиск“ активно занимается импортозамещением в селекции семян, участвует в федеральной программе развития сельского хозяйства. И, что важно, есть положительный результат: два новых гибрида белокочанной капусты, сорт моркови и свеклы вывели специалисты предприятия с декабря 2023 года», — сказал Владимир Волков.

В планах у руководство предприятия масштабирование. Администрация округа окажет всю необходимую поддержку.