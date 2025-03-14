Глава Люберец провел встречу с сотрудниками центра вертолетостроения

Встреча в формате выездной администрации прошла в национальном центре вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех» в Люберцах. Глава муниципалитета ответил на вопросы жителей.

Также в мероприятии поучаствовал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Большинство вопросов сотрудников предприятия было связано с содержанием территорий, качеством работы управляющих компаний в округе, благоустройством и безопасностью.

Все обращения внесли в протокол. Далее их будут выполнять профильные специалисты.

«Благодарю руководство „НЦВ Миль и Камов“ и всех сотрудников предприятия за неравнодушное отношение и участие в жизни Люберец!» — сказал Владимир Волков.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Люберец проверил строительство поликлиники на 300 посещений в смену.