Глава Люберец представил итоги работы за 2025 год

Глава Люберец Владимир Волков 24 июня выступил с ежегодным отчетом. Он озвучил итоги работы в 2025 году и обозначил планы и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Свое выступление Волков начал с поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«У нас в округе проживают 2483 семьи героев. По поручению президента и по инициативе губернатора реализуется 77 мер поддержки — выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации», — отметил глава.

В отчете он подробно остановился на сферах образования и здравоохранения. За три года в округе открыли пять новых поликлиник. В текущем году откроют еще два медучреждения — на улице Юности в Люберцах и в Мирном. По народной программе «Единой России» за три года открыли семь школ и 12 детских садов почти на 12 тысяч детей. В текущем году откроют школу в Островцах, школу и детсад в «Томилино парк», детсад в «Егорово парк» и самый большой детский сад Подмосковья в ЖК «1-й Лермонтовский». В планах на 2027 год — открыть еще пять объектов образования.

Глава также затронул модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. По наказам жителей планируют реализовать 16 мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения — это самая большая программа в округе за последние десятилетия. Особое внимание уделено Дзержинскому: здесь в текущем году капитально отремонтируют шесть центральных тепловых пунктов и несколько участков тепловых сетей.

«Благодарю правительство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за постоянную поддержку и участие в судьбе и развитии нашего округа. Дорогие земляки, впереди много задач, которые вместе с вами нам предстоит решить для развития Люберец. Спасибо вам за диалог, советы, критику и поддержку!» — подытожил Волков.

Полная версия отчета доступна в аккаунте главы городского округа Люберцы.