Глава Люберец поздравил волонтеров с Днем добровольца

День добровольца Московской области отметили в городском округе 29 октября. Активистов поздравил с праздником руководитель муниципалитета Владимир Волков.

Праздник был учрежден в 2017 году. А три года спустя появилось движение «Волонтеры Подмосковья», которое объединяет более 11 тысяч добровольцев из 400 организаций Московской области.

На торжественном мероприятии в честь Дня добровольца собрались самые неравнодушные и активные жители Люберец. Городской округ по развитию добровольческого движения входит в первую пятерку муниципалитетов Московской области.

«Семья волонтеров Люберец — это более 3700 людей неравнодушных, увлеченных, готовых каждый день делать мир вокруг себя лучше», — отметил глава округа Владимир Волков. Он поблагодарил собравшихся на торжестве за их нелегкий, но такой важный труд.

На празднике ряды добровольцев Люберец пополнились еще 250 новыми активистами.

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