Глава Люберец поздравил участника ВОВ Ивана Пшеничкина с 99-летием

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Пшеничкина. Он принимал участие в Сталинградской битве и прошел всю войну.

Владимир Волков отметил, что Иван Федорович — человек с удивительной судьбой. В 16 лет он стал красноармейцем. Молодого тракториста отправили учиться на шофера, и уже в 1943 году он управлял боевой машиной реактивной артиллерии. Его «Катюша» дала свой последний залп в пригороде Берлина в апреле 1945 года.

«Наш уважаемый ветеран — глава большой семьи: у него четыре дочери, семь внуков, семь правнуков, четыре праправнучки и даже одна прапраправнучка! Желаю Ивану Федоровичу крепкого здоровья, бодрости и счастья! Мы договорились, что обязательно встретимся через год, чтобы отметить его 100-летний юбилей», — добавил глава округа.