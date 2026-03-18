Глава Люберец поздравил труженицу тыла со 100-летием

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 18 марта навестил труженицу тыла, ветерана труда Клавдию Спиридоновну Харину. Он поздравил ее со столетним юбилеем.

Клавдия Спиридоновна родилась в небольшом селе под Читой. После окончания Института народного хозяйства она стояла у истоков создания управления энергетической компании «Иркутскэнерго», где проработала долгие годы. В Люберцах ветеран труда проживает с 2017 года.

«Свой 100-летний день рождения Клавдия Спиридоновна встречает в кругу родных и близких. Передал теплые слова поздравлений от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области и всех жителей городского округа. Крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго!» — отметил Владимир Волков.

Юбилярша встретила праздник в окружении дочери, внука и двух правнуков.