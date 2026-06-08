Глава Люберец поздравил соцработников с профессиональным праздником

Различные меры поддержки благодаря их работе получают более 123 тысяч граждан.

«Дорогие соцработники, каждый день вы приходите на помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке: пожилым людям, инвалидам, ветеранам, детям-сиротам и многодетным семьям. Пусть ваша доброта возвращается к вам сторицей, а в каждом доме, где вы бываете, царят мир и согласие. С праздником!» — отметил Волков.

В 2026 году на территории округа внедрили пилотный проект «Система долговременного ухода» — государственную программу поддержки граждан, которые нуждаются в посторонней помощи из-за возраста, заболевания, травмы или инвалидности. Помощь могут получить пожилые люди старше 60 лет, которые не могут самостоятельно готовить, передвигаться и контролировать прием лекарств, инвалиды первой и второй группы старше 18 лет, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, например, деменцией или последствиями инсульта.