Глава Люберец посетил завод по производству арматуры

За последние пять лет объем выпускаемой продукции вырос более чем на 50%. Завод основан в 2009 году, сейчас здесь работают два цеха, где выпускают оборудование для городских водопроводов, теплоэлектроцентралей, газовых распределительных сетей и различных отраслей. Продукция предприятия обеспечивает бесперебойную работу коммунальной и газовой инфраструктуры в разных регионах.

Глава округа высоко оценил вклад завода в экономику муниципалитета и поблагодарил генерального директора Дмитрия Жиравова за знакомство с производством. Владимир Волков отметил, что у руководства есть планы по развитию, и пообещал поддержку со стороны администрации в их реализации.