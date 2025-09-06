Глава Люберец побывал на местном кровельном производстве

Предприятие «Вся кровля» в Люберцах получит поддержку со стороны администрации округа. Накануне на производстве побывал глава муниципалитета Владимир Волков.

В компании занимаются производством кровельно-отделочных материалов. Это предприятие полного цикла.

Ежегодно специалисты выпускают свыше миллиона единиц продукции: профнастил, металлочерепицу и необходимые комплектующие. Здесь 35 производственных линий.

В 2024 году предприятие получило субсидию Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на приобретение нового оборудования. Меру поддержки реализуют по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мы заинтересованы в развитии предприятий округа, поэтому со стороны администрации обязательно окажем необходимую поддержку», — сказал Владимир Волков.

В дальнейшем руководство планирует расширять ассортимент продукции, приобретать новые производственные линии, а также увеличивать штат специалистов.