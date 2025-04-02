Глава Ленинского округа принял участие в работе призывной комиссии

Около 160 жителей Ленинского округа отправятся на срочную службу по призыву. Данные озвучили на заседании специальной комиссии, которое прошло в округе.
Участниками встречи стали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель главы Эдуард Арадушкин.
«Молодые люди из Видного и других населенных пунктов муниципалитета позитивно настроены и готовы отдать долг Родине. По итогам первого дня работы комиссии у нас нет ни одного отказника. 15 апреля парни отправятся на службу в ряды вооруженных сил», — отметил Эдуард Арадушкин.
Большая часть молодых людей отправится служить в сухопутных войсках и морской пехоте. При этом в зону спецоперации и иные горячие точки их не отправят.
На заседании отметили, что члены комиссии внимательно подходят к отбору призывников. Они обращают внимание на состояние здоровья и семейное положение.
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