Глава Ленинского округа принял участие в работе призывной комиссии

Около 160 жителей Ленинского округа отправятся на срочную службу по призыву. Данные озвучили на заседании специальной комиссии, которое прошло в округе.

Участниками встречи стали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель главы Эдуард Арадушкин.

«Молодые люди из Видного и других населенных пунктов муниципалитета позитивно настроены и готовы отдать долг Родине. По итогам первого дня работы комиссии у нас нет ни одного отказника. 15 апреля парни отправятся на службу в ряды вооруженных сил», — отметил Эдуард Арадушкин.

Большая часть молодых людей отправится служить в сухопутных войсках и морской пехоте. При этом в зону спецоперации и иные горячие точки их не отправят.

На заседании отметили, что члены комиссии внимательно подходят к отбору призывников. Они обращают внимание на состояние здоровья и семейное положение.