Глава Ленинского округа поздравил медсестер с профессиональным праздником

Международный день медицинской сестры отметили в муниципалитете 12 мая. В этой сфере в Ленинском округе трудятся 857 человек.

В самом крупном медицинском учреждении округа — Видновской клинической больнице — работают порядка 640 медсестер и медбратьев. Еще 187 сотрудников среднего медицинского персонала трудятся в перинатальном центре, а 30 — в Видновской стоматологии.

Самый большой стаж — 45 лет — имеет старшая медсестра гинекологического отделения Видновского перинатального центра Анастасия Еплова. В этом же учреждении с 1982 года работает Елена Чиркова, которая прошла профессиональный путь от медсестры палаты новорожденных до медсестры-анестезиста. По 41 году в системе здравоохранения Ленинского округа трудятся стерилизационная медсестра стоматологической поликлиники Ирина Соколова и медсестра амбулатории поселка Развилка Мария Кучерова, отметившая в 2024 году свое 80-летие.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов поблагодарил медиков за их нелегкий труд и подчеркнул, что профессионализм, чуткость и забота медицинских сестер не менее важны для улучшения самочувствия пациентов, чем мастерство врачей.