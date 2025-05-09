Глава Красногорска поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

В День 80-летия Победы глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил с праздником почетного гражданина городского округа, участника Великой Отечественной войны Николая Воротилина. К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы Сергей Колунов и ветераны специальной военной операции.

Участник Сталинградской битвы и водитель легендарной «Катюши» Николай Воротилин встречает юбилей Великой Победы в кругу родных и близких.

«Именно поколение победителей остается олицетворением несгибаемости всего народа, сплоченности и воли, что принесла нам одну на всех Победу. С праздником Великой Победы Вас, дорогой Николай Кузьмич! Здоровья, сил и вдохновения!» — пожелал ветерану Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.