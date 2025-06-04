Глава Котельников проверил содержание двора дома № 27 в микрорайоне Силикат

Проверку состояния придомовой территории в одном из микрорайонов Котельников провели профильные специалисты администрации округа. Они оценили итог комплексного благоустройства.

Благоустройство здесь провели в мае. Сейчас завершают работы на участке рядом с Центральным тепловым пунктом. Срок их окончания — эта неделя.

Обход провел глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Он также пообщался с жителями, которые отметили, что довольны результатами благоустройства.

Жильцы дома попросили привести в порядок прилегающую территорию. Глава муниципалитета поручил это профильным специалистам.

Кроме того, на обходе обнаружили кота, который не может слезть с дерева уже два дня. Животное спустили на землю и отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее мы рассказывали о том, что рейд по нарушениям правил торговли алкоголем прошел в Котельниках.